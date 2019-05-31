رياضة | خطوة مفاجئة تقرب نجم جديد من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة مفاجئة تقرب نجم جديد من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن بابلو سارابيا نجم خط وسط إشبيلية يترقب عرض ريال مدريد للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية قبل الرد على عرض ناديه للتجديد.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن عقد سارابيا مع إشبيلية ينتهي في 2020 ويوجد شرط جزائي تتراوح قيمته بين 18 و22 مليون يورو.

Advertisements

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن سارابيا ينتظر عرضًا من ريال مدريد، حيث تواصل عدد من مسئولي الملكي معه لكن حتى الآن لا يوجد أي عرض رسمي.

يذكر أن سارابيا بدأ مشواره الكروي في ناشئي ريال مدريد وشارك مع الفريق الأول لأول مرة تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للملكي ولذلك يتمنى اللاعب العودة إلى بيته.