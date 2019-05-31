رياضة | رسميا.. حارس الحمام في منتخب السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. حارس الحمام في منتخب السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي منتخب السويس في التعاقد مع محمد عاطف حارس نادي الحمام في صفقة انتقال حر استعداداً للموسم المقبل من دوري الممتاز "ب".

وقام عاطف بالتوقيع للفريق السويسي لمدة موسمين، في حضور ميمي عبد الرازق المدير الفني الجديد لمنتخب السويس ووائل سعيد وكيل اللاعب.

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يذكر أن محمد عاطف قد شارك مع ناديه السابق الحمام في معظم المباريات، ونجح مع زملائة في بقاء الحمام بدوري الدرجة الثانية.

وسبق للحارس الانضمام لفرق الداخلية، ومالية كفر الزيات، جمهورية شبين، ومياة البحيرة، والحمام، قبل التوقيع لمنتخب السويس.