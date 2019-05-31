رياضة | رسميا.. باولو سيرجيو مدربا للتعاون السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. باولو سيرجيو مدربا للتعاون السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي، مساء الخميس، عن تعاقده رسميًا مع البرتغالي باولو سيرجيو، لتولي منصب المدير الفني للفريق خلفًا للراحل بيدرو إيمانويل.

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ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة للمدرب معلقًا عليها : "أنهت إدارة النادي إجراءات التوقيع رسمياً مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو لقيادة الفريق الأول لمدة موسمين قادمين.

وتنتظر باولو مهمة صعبة، حيث تنتظر جماهير الفريق موسمًا أقوى من الموسم الإستثنائي الماضي، بعدما احتل الفريق المركز الثالث بالدوري السعودي للمرة الأولى في تاريخه، والحصول على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

