رياضة | عاجل.. الكشف عن العقوبة الموقعة على رمضان صبحي وزميله في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن العقوبة الموقعة على رمضان صبحي وزميله في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقوبة مالية على الثنائي رمضان صبحي وإسلام محارب لاعبا الفريق الأحمر، بسبب ما بدر منهما خلال مران الفريق المسائي أمس الخميس.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي بأن عبد الحفيظ وقع غرامة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه على كل لاعب.

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ويواصل الأهلي تدريباته اليومية دون الارتباط بأية مباريات الفترة المقبلة، منتظرًا قرار مجلس ادارة النادي السبت المقبل باستكمال مسابقة الدورى من عدمه.