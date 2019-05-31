رياضة | رحيل راموس عن ريال مدريد يفجر أزمة في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رحيل راموس عن ريال مدريد يفجر أزمة في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شككت تقارير صحفية إسبانية في استمرار الإسباني سيرجيو راموس مع ريال مدريد وذلك عقب إعلان راموس رغبته في الرحيل إلى الدوري الصيني.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ريال مدريد يضع مدافع آياكس أمستردام ماتياس دي ليخت هدفًا رئيسياً له ليكون بديلاً لسيرجيو راموس في حال رحيله.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية بأن ماتياس دي ليخت بات بعيدًا عن الانضمام إلى برشلونة بينما لايزال مانشستر يونايتد الإنجليزي في صراع التعاقد مع دي ليخت كما أن الملكي يراقب اللاعب عن كثب.

يذكر أن دي ليخت ذو الـ19 عاماً انضم الى آياكس في 2009 ويلعب مع الفريق الأول منذ 2016 وخاض مع آياكس 117 مباراة وسجل 13 هدفاً وصنع 7 أهداف.