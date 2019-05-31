رياضة | لاعب طنطا ينتقل إلى القناة في صفقة انتقال حر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب طنطا ينتقل إلى القناة في صفقة انتقال حر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي القناة مع ثالث صفقات الفريق للموسم الجديد مع اللاعب محمد خليفة لاعب طنطا لثلاثة مواسم قادمة بدوري الممتاز "ب".

تم التعاقد في وجود عماد الخواجه نائب رئيس نادى القناة، والمهندس محمد عنانى عضو مجلس الإدارة، ومحمد صادق مدير الكرة ووائل الجمل وكيل الاعب.

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يذكر أن خليفة هو ثالث صفقات القناة بعد ضم الثنائي شوقي فتحي وأحمد عبد الرحمن .

كان محمد خليفة لاعب الجناح الأيمن قد سبق ولعب في صفوف الإنتاج الحربي وأسوان وغزل المحلة والمصري البورسعيدي والداخلية وأخيرا طنطا وساهم في صعودها للممتاز.