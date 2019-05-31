رياضة | روبرتسون: طريقة لعب توتنهام "مُدمرة".. وليفربول يستحق اللقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روبرتسون: طريقة لعب توتنهام "مُدمرة".. وليفربول يستحق اللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أندرو روبيرتسون، نجم فريق ليفربول أن الطريقة التي يلعب بها توتنهام هوتسبير وطريقتهم بالفوز في المباريات، تُدمر الفرق، حيث هزموا فريقه الموسم الماضي [4-1 في ويمبلي] وإذا لعبوا بنفس طريقة تلك المباراة فستكون مباراة صعبة.

وقال روبيرتسون في تصريحات عن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا: "إنه للجميع, من أجل اللاعبين, من أجل المدرب, من أجل الذين خلف الكواليس الذين لا يراهم أحد. ليفربول عائلة و سنحاول الفوز بها للجميع".

وأضاف: "لدينا عمل نريد أن نُنهيه, من أجل أن نجعل هؤلاء الناس سُعداء, ومن أجل نجعلهم يخرجون إلى الشوارع [للاحتفال]".

وواصل: "هذا النادي, بقيمته, بجماهيره, يستحقون البطولات، ونحن نعلم بأن هذا أمر صعب, لقد أكتشفنا أن الأمر صعب هذا الموسم، ولكننا نأمل بأن نتجاوز تلك المباراة النهائية والحصول على البطولة الأولى للفريق والمدرب".