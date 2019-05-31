تفاصيل خناقة رمضان صبحي وإسلام محارب في مران الأهلي

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تحرير:أحمد سعيد ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ ص
رمضان صبحي
علمت «التحرير» تفاصيل الاشتباك الذي وقع بين الثنائي رمضان صبحي وإسلام محارب، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على هامش المران الجماعي، الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، الأمر الذي استدعى تدخل العديد من اللاعبين للفصل بينهما، وعلى إثر ذلك قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، توقيع عقوبة وفقًا للائحة، وبما يتفق مع الحفاظ على استقرار الفريق، ومسيرته على المستويات كافة. جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون والزمالك.
الأمر تطور خلال المران الجماعي بين الثنائي رمضان صبحي، وإسلام محارب، ونشبت مشاجرة لفظية بين اللاعبين خلال إحدى الكرات المشتركة في التقسمية التي أجراها مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، وتدخل عدد من اللاعبين للفصل بين الثنائي قبل تطور الأزمة، وهو ما أثار غضب الجهاز الفني، وقرر توقيع غرامة قدرها 100
الأمر تطور خلال المران الجماعي بين الثنائي رمضان صبحي، وإسلام محارب، ونشبت مشاجرة لفظية بين اللاعبين خلال إحدى الكرات المشتركة في التقسمية التي أجراها مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، وتدخل عدد من اللاعبين للفصل بين الثنائي قبل تطور الأزمة، وهو ما أثار غضب الجهاز الفني، وقرر توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه على كل لاعب.
وأعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قرر توقيع غرامة مالية على كلٍ من: إسلام محارب، ورمضان صبحي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، نظرًا لما بدر منهما أثناء مران الفريق الذي جرى مساء الخميس.
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