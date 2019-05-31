انت الان تتابع مران الأهلي.. انتظام «الشحات وأجايي» وإصابة «إكرامي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٤ م

حسين الشحات

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني جلسة خاصة مع رباعي الفريق الدولي؛ وليد سليمان، ومحمد الشناوي، وأيمن أشرف، ومروان محسن، وذلك، قبل انطلاق مران الفريق، واستمرت الجلسة عدة دقائق، وذلك قبل انطلاق مران الفريق المسائي. وشهد مران الأهلي، مساء اليوم، خوض اللاعبين فقرة بدنية قبل أن تبدأ الوحدة التدريبية التي شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية. ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.

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واكتفى شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش المران للجماعي، حيث يعاني من رشح خفيف في الركبة تعرض له بعد مران الفريق الجماعي أمس الأول، الثلاثاء. وانتظم الثنائي جونيور أجايي وحسين الشحات في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية بعد تخلصهما من الإصابة، حيث تعافى الأول من