شكرا لقرائتكم التحكيم يرخي بظلاله على قمة الحسم بين الترجي والوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 31 مايو 2019 - اخر تحديث في 31 مايو 2019 / 01:07

تونس-أ ف ب -يرخي التحكيم بظلاله على قمة الحسم بين الترجي الرياضي التونسي حامل اللقب وضيفه الوداد البيضاوي المغربي بطل النسخة قبل الأخيرة الجمعة على ملعب الأولمبي برادس في ضواحي تونس، في إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم.



تعادل الفريقان ذهابا الجمعة الماضي 1-1، ويكفي الترجي التعادل السلبي للظفر باللقب الثاني تواليا والرابع في تاريخه (بعد 1994 و2011 و2018)، فيما يحتاج الوداد الى الفوز أو التعادل بأكثر من هدف لنيل لقبه الثالث (بعد 1992 و2017).

سال الكثير من المداد عن مباراة الذهاب التي أقيمت في الرباط، ليس عن النتيجة وأداء الفريقين ولكن على قرارات الحكم المصري جهاد جريشة الذي عاقبة الاتحاد القاري بالإيقاف لمدة 6 أشهر بسبب أدائه "السيئ" الذي أثار احتجاجا مغربيا خصوصا إلغاء هدف في أواخر الشوط الأول بداعي وجود لمسة يد، وعدم احتساب ركلة جزاء في الشوط الثاني، بعد الاحتكام الى تقنية المساعدة بالفيديو "في ايه آر" في المناسبتين.

وفي مقابل الاحتجاج على جريشة، تلقى الاتحاد القاري رسالة من إدارة الترجي في وقت سابق من هذا الشهر، تبدي من خلالها تحفظها على اختيار الحكم الغامبي باكاري غاساما لمباراة الإياب، على خلفية "انحيازه" للفريق المغربي في إياب الدور النهائي لنسخة 2017 أمام الأهلي المصري (1-صفر في الدار البيضاء)، وإلى أن الحكم حرم فريق "باب سويقة" من ركلة جزاء في ذهاب نصف نهائي النسخة الحالية ضد مازيمبي الكونغولي الديموقراطي في تونس.

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واحتجت إدارة الترجي أيضا على تعيين الزامبي جاني سيكازوي مسؤولا عن تقنية الفيديو، معللة ذلك بكون الأخير أوقف العام الماضي عقب المباراة التي قادها للفريق "الأصفر والأحمر" ضد بريميرو دي أغوستو الأنغولي في نصف نهائي المسابقة على خلفية "انحيازه لفريقنا".

وأضافت "تعيينه في مباراة الجمعة سيؤدي الى تأويلات مختلفة وسيضعه تحت ضغط كبير يمكن أن يكون مصيريا لأحد طرفي النهائي".

وأثار مسؤولو الترجي مسألة تعرض جماهيرهم لاعتداء في مباراة الذهاب، وهو ما نفاه نظراؤهم المغاربة مؤكدين على لسان رئيس الوداد البيضاوي سعيد الناصيري أن هذه الاتهامات تدل على "اهتزاز ثقتهم بالنفس، والشك في قدرة فريقهم على التتويج في الملعب".

وأضاف "نتابع بكثير من الاستغراب والدهشة كثرة تحركات الترجي، تارة يتحدثون عن الجماهير والظلم الذي تعرضوا له بالمغرب، وهذا غير صحيح، وتارة ينقلون الضغط صوب الحكام ويرفضون بعض التعيينات"، مشيرا إلى أن "ما يمكنني قوله هو أن سمعة الكاف على المحك، ولن نقبل بأي تنازل أو رضوخ لنزوات مسؤولي الترجي".