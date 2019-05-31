شكرا لقرائتكم منصور يرفض ميدو.. وقنبلة أهلاوية تهدد الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 8 ساعات في 30 مايو 2019 - اخر تحديث في 30 مايو 2019 / 21:32

رفض رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور تكليف أحمد حسام (ميدو) بمنصب المدير الفني للفريق "الأبيض" خلفا للسويسري كريستان غروس، وعلى رغم ضغوط عدد من جماهير النادي بأن "ميدو" هو الأنسب للمرحلة الراهنة، يرى منصور أن خالد جلال هو الأفضل، نظراُ لعدم إثارة الأخير خلافات وأزمات في فترة توليه المنصب موقتاً في فترة سابقة.



من جانب آخر، يترقب الاتحاد المصري لكرة القدم قرار مجلس إدارة الأهلي السبت المقبل، في شأن موافقته على الجدول النهائي للمباريات المتبقية في الدوري المحلي، وسط تأكيدات من مصدر مسؤول في النادي "الأحمر" بأن ناديه لن يكمل المسابقة بعد كأس الأمم الإفريقية، وسيتمسك بقراره السابق، إضافة إلى تفجير قنبلة مدوية بالتنسيق مع عدد من الأندية المتضررة لاتخاذ موقف جماعي من شأنه أن يربك المسابقة.

يذكر أن عدداً كبيراً من الرياضيين طالبوا وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، بالتدخل لحل أزمة الدوري المحلي التي تعصف في استقرار الوسط الرياضي المصري قبل أيام من استضافة مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستؤثر أيضاً على علاقة لاعبي الأهلي والزمالك قبل الانخراط في صفوف منتخب "الفراعنة" الذي يبحث عن استعادة لقبه القاري الغائب منذ 2010.

من جهته، كشف مالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ، عن وضع خطة الموسم المقبل لناديه الذي يحتل حاليا المركز الثاني في الدوري المصري، مشيراً إلى أن الخطة تضم مفاجآت مهمة، ورصد آل الشيخ حوالى 800 مليون جنيه لإبرام صفقات لاعبين وجهاز فني جديد.