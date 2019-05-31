شكرا لقرائتكم طنطا يسعى لضم لاعبين أفارقة لدعم الفريق بالموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث مسئولى فريق طنطا عن لاعبين من الجنسيات الافريقية خلال الفترة المقبلة للتعاقد معهم والاستعداد لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل . ونجح فايز عريبى رئيس نادى طنطا بضم 3 صفقات جديده لدعم فريق الكرة ضمن أستعدادات الفريق للمشاركة فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل . وكان فريق طنطا قد نجح في العودة للدوري الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة " بحري " بدوري القسم الثاني. Advertisements

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