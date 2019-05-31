شكرا لقرائتكم أحمد عبد الحليم: جروس غير طريقة الزمالك ولعب بدون وسط مدافع وقراءته خاطئة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحمد عبد الحليم: جروس غير طريقة الزمالك ولعب بدون وسط مدافع أكد أحمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك السابق، ان كريستيان جروس المدير الفنى للفريق غير من استراتيجية اللعب بشكل كبير على عكس المتوقع.

وقال أحمد عبد الحليم خلال تصريحاته ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور، ان جروس لم يكن لديه التركيز الكافى فى المباراة مؤكدًا أن الفريق لعب بدون وسط مدافع بعد خروج محمود عبد العزيز، مشيرًا الى ان الفريق يعاني بشدة فى عدم وجود لاعب فى ذلك المكان.

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وتعادل الزمالك إيجابيا مع فريق الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الخميس ضمن مؤجلات الدوري.

وقال عبد الحليم إن مدرب الزمالك تسبب لنا فى دربكة كبيرة بسبب سياسته وقراءته للمباراة.