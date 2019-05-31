جماهير الزمالك تشكر جروس وتهاجم رئيس النادي .."أسوأ رئيس نادي في الوطن العربي"

كتب: أحمد أبوعقيل

"شكرا مستر جروس".. بهذه الكلمات ودعت جماهير الزمالك المدير الفني للنادي كريستيان جروس بعد إعلان رئيس النادي إقالته بعد التعادل مع الإنتاج الحربي اليوم الخميس.

وعلقت جماهير الفريق الأبيض على موقع التواصل الاجتمعاي "تويتر" قائله:"أدخلت علينا رائحة الوردة السمراء بعد سنين عجاف والان عاد المختل وعاد معه كل التذبذب ليبوح برائحته العكره الكريهة من أجل اسقاط الفريق" .

وأعلن رئيس نادي الزمالك، تعيين خالد جلال، مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للسويسري كريستيان جروس، بعد إنتهاء عقده مع النادي، ورحيله رسميًا عن تدريب القلعة البيضاء، بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بالدوري الممتاز.

وقال رئيس الزمالك في مداخلة تليفزيوينة عقب لقاء الإنتاج الحربي: "جروس عقده إنتهى، وخالد جلال مدير فني للزمالك، وإعطاءه صالحيات بإختيارجهازه المعاون".

وجه رئيس نادي الزمالك غضبه الكبير على السويسري كريستيان جروس، بعدما تعادل الفارس الأبيض مع الإنتاج الحربي، بهدف لكل فريق، في المباراة، التي جمعتهما بالجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الممتاز.

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وقال رئيس الزمالك لجروس عقب المباراة وهو في حالة غضب شديدة: "يلا على المطار، متنزلش غرفة الملابس"، تلميحًا له برحيله بعدما فقد الفريق نقطتين في مشواره نحو صدارة ترتيب الدوري.

وغادر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، ملعب بتروسبورت، فى سيارة خاصة مع جهازه المعاون من الأجانب، بعد نهاية مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربى، التى جمعت الفريقان على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع 31 بالدورى الممتاز.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد لوح برحيل جروس عقب نهاية المباراة وطالبه بمغادرة الملعب إلى المطار مباشرة حيث ينتهى عقد المدرب السويسرى فى قيادة الفريق الأبيض اليوم الجمعة.

وجه أحد الجماهير كلامه لرئيس النادي قائلا:"خد طيارتك واطلع يافاشل!! اسوء رئيس نادي في تاريخ الاندية العربية يتعامل مع الاجهزة الفنية!! فاقد الوعي والاحترام". !!

وربطت الجماهير بين رحيل فييرا عقب التتويج بالدوري والكأس عام 2015 وبين رحيل جروس عقب التتويج بالكونفدرالية.