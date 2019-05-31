انت الان تتابع الأولمبية تعلق على حضور رئيس الزمالك مباراة الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد محمد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٠ م
اللجنة الاولمبية
أكد شريف العريان سكرتير اللجنة الأوليمبية المصرية أن تواجد رئيس نادي الزمالك في مدرجات ملعب بتروسبورت خلال مباراة الفريق الأبيض أمام الانتاج الحربي لن يؤثر على نتيجة اللقاء. وقال العريان في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إن قرار منع رئيس الزمالك من حضور الأنشطة الرياضية ما زال قائما، موضحًا أن اللجنة ستقوم بمراجعة اتحاد الكرة في السماح له بالتواجد في مقصورة استاد بتروسبورت لمتابعة مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي في ظل سريان قرار اللجنة الأوليمبية بمنعه من دخول الملاعب.
كانت اللجنة الأولمبية قد أصدرت عددا من القرارات ضد نادي الزمالك ورئيسه من بينها منع رئيس النادي من حضور المباريات في كل الألعاب وكذلك منعه من حضور كافة الاجتماعات الخاصة بالاتحادات الأولمبية وعدم الاعتداد بتوقيعه على أي مخاطبات رسمية وكذلك منع فرق النادي في كل الألعاب من اللعب على ملاعب النادي. الجدير
كانت اللجنة الأولمبية قد أصدرت عددا من القرارات ضد نادي الزمالك ورئيسه من بينها منع رئيس النادي من حضور المباريات في كل الألعاب وكذلك منعه من حضور كافة الاجتماعات الخاصة بالاتحادات الأولمبية وعدم الاعتداد بتوقيعه على أي مخاطبات رسمية وكذلك منع فرق النادي في كل الألعاب من اللعب على ملاعب النادي.
الجدير بالذكر أن رئيس الزمالك تمت معاقبته من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وتغريمه 40 ألف دولار إلا أن هذه العقوبة تم إلغاؤها وتم السماح لرئيس القلعة البيضاء بحضور مباراة نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية التي أقيمت يوم الأحد الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية والتي انتهت بفوز أبناء ميت عقبة وتتويجهم بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ النادي.
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