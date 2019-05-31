شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : رسميًا..خالد جلال مديرًا فنيًا للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، للمصري اليوم أنه تم التعاقد رسميًا مع «خالد جلال» مدير فني جديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، كما تم تكليفه بتشكيل الجهاز المعاون له، ليخوض الفريق أول مواجهاته تحت قيادة «جلال» أمام حرس الحدود.

وأكد «منصور» أن فريق الزمالك لن يخوض مباراته أمام فريق حرس الحدود، في إطار مباريات الدوري العام المصري، إلا في حالة خوض النادي الأهلي لمباراته أما المقاولون العرب أولًا.

وحول حقيقة إنهاء التعاقد مع المدير الفني «جروس»، والذي حقق الزمالك تحت قيادته لقب الكونفدرالية الإفريقية، قال مرتضى منصور أن عقد «جروس» انتهى رسمياً في 30 مايو 2019، ولم يتم تجديد التعاقد معه فقط.