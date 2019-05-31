المنشطات توقف لاعب طائرة الهلال 4 سنوات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوقفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، وبناء على قرار لجنة الاستماع لقضايا المنشطات، لاعب نادي الهلال للكرة الطائرة عبدالعزيز حميدان لمدة 4 سنوات عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليا وخارجيا، من تاريخ الإيقاف الموقت 22 / 5 / 2019.

وأوضحت اللجنة أن قرارها جاء لوجود انتهاك لأنظمة الرقابة على المنشطات، يتمثل في وجود عناصر محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العينة التي تؤخذ من اللاعب، وهو الانتهاك 1 /2 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.

وأبانت أنها أتاحت الفرصة أمام اللاعب لحضور جلسة الاستماع، واستعرضت خلالها جميع المستندات الثبوتية والإجراءات وأخذت أقوال اللاعب مع إتاحة الفرصة له للدفاع والإيضاح وأخذ حقه الكامل، واتخذت جميع الإجراءات القانونية حسب الأنظمة الدولية، حيث تنازل اللاعب عن فتح تحليل العينة B، لذا أصدرت لجنة الاستماع لقضايا المنشطات قرارها بإيقاف اللاعب عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليا وخارجيا لمدة 4 سنوات، ابتداء من تاريخ الإيقاف الموقت في 22 مايو الحالي، وحظر مشاركته في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية.