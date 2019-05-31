5 نجوم يضعون خطة عودة فهد المولد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ألقى إيقاف نجم الاتحاد والمنتخب السعودي فهد المولد عاما بسبب المنشطات بظلاله على الشارع الكروي السعودي، وجاء صادما لعدد كبير من النجوم الذين أجمعوا على أن غيابه سيكون خسارة كبيرة للأخضر خلال الفترة المقبلة.

سألت «مكة» 5 نجوم كبار بعضهم داخل المستطيل الأخضر حاليا، كحال محمد السهلاوي، وبعضهم الآخر اتجه للتدريب أو التحليل أو أعماله الخاصة، عن كيف يستطيع اللاعب إذا توقف لستة أشهر أو أكثر، لأي سبب، المحافظة على وزنه ولياقته؟ وهل اللاعب السعودي قادر على ذلك في مجتمعنا السعودي؟ وهل هو مضطر للمشاركة في دوريات الأحياء ليمارس كرة القدم فترة توقفه؟

العويران: الحواري الحل

يؤيد نجم المنتخب السعودي ونادي الشباب السابق سعيد العويران، مشاركة فهد المولد في الحواري للحفاظ على مستواه وحساسيته مع الكرة، لكن صاحب الهدف المونديالي الشهير في بلجيكا بكأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية 1994م، يقول «نعم لازم يشارك.. لكن مو أي مكان، لا بد أن تكون ملاعب مرتبة حتى لا يصاب».

السهلاوي: «مو لازم»

لا يعترض نجم النصر محمد السهلاوي على مشاركة فهد المولد في الحواري، لكنه يشدد على ضرورة الحفاظ على لياقته وحساسيته مع الكرة، ويقول «إذا كانت الحواري خيارا متاحا بدون أي مشكلة عليه أن يشارك حتى يحافظ على حساسيته مع الكرة ولياقته»، ويستدرك السهلاوي «مو لازم المشاركة في دوريات الحواري لو وجد فرصة أن يشارك مع أصحابه باستمرار، وعليه الاستمرار في التدريب، والتقيد ببرنامج غذائي صحي مناسب. التحدي كبير ولا بد أن يكون على قدر المسؤولية».

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السويد: مدرب خاص

توقع إبراهيم السويد تأثر مستوى فهد المولد أو أي لاعب يوقف لأكثر من 6 أشهر، وقال «عندما يغيب اللاعب للإصابة لمدة شهر يحتاج إلى فترة تأهيل كبيرة، فما بالك إذا كان الغياب 6 أشهر أو عاما، حيث يتأثر لياقيا كما تتأثر حساسيته مع الكرة».

ونصح السويد المولد بمواصلة التدريبات دون كلل أو ملل، وقال «أشفق على النجم الكبير فهد المولد، فهو يواجه تحديا قويا، ويحتاج أن يكون قوي الإرادة، يحافظ على لياقته وحساسيته مع الكرة، حيث تفترض مشاركته في ناد صحي ليحافظ على تدريباته بشكل مستمر، ولا بد أن يكون هناك مدرب خاص يجهز له برامج لياقية واختبارات لمعدل اللياقة، والمشاركة مع فرق تنافسية عبر الحواري، لكن من المهم أن يبعد عن الإصابات».

قهوجي: مباريات تنافسية

ويحبذ نجم الأهلي والاتحاد السابق خالد قهوجي الابتعاد عن الحواري، لكنه يتمسك بضرورة أن تكون هناك مباريات «تنافسية» تحت غطاء أندية خاصة أو مدارس أو أي صورة أخرى، ويقول «البرامج كثيرة ومتنوعة، وكل برنامج حسب سيكولوجية اللاعب، والأفضل عمل التحاليل اللازمة لمعرفة الأكل المؤثر في وزن الشخص، واختيار البرنامج المناسب بدون أن يسبب إرهاقا أو إصابة عن طريق شخص متخصص، ومن المهم أن يكون صاحب الحالة لديه دراية كافية بهذا الصدد».

شاص: ناد إسباني

يرفض نجم الاتحاد السابق والمدرب الحالي سامي شاص مشاركة فهد المولد في الحواري، ويقول «لا أحبذ مشاركته في الحواري حتى لا يصاب أو يتعرض لأي مكروه، خاصة أنه لاعب محترف، ويفترض أن يكون ناضجا فكريا؟».

ويضيف «أنصح المولد أن يأخذ إجازة شهرين يعيد فيها حساباته وترتيب أفكاره، وبعدها يجهز نفسه بدنيا ولياقيا في أحد الأندية الأوروبية، مثل النادي الإسباني الذي كان يحترف به، لا بد أن يحافظ على حساسيته مع الكرة وعضلاته، ويكون جاهزا لياقيا وبدنيا مع نهاية الإيقاف».