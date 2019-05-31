هداف الدوري السعودي: مستقبلي مع النصر مجهول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

أكد هداف الدوري السعودي الدولي المغربي عبدالرزاق حمد الله أن مستقبله مع فريقه النصر في الوقت الراهن ما زال مجهولا، بعد أن أسهم معه في تحقيق بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونال لقب هدافه برصيد 34 هدفا.

وقال في حوار مع إذاعة مارس المغربية «تركيزي الآن منصب على تحقيق لقب بطولة الأمم الأفريقية للمغرب، وإسعاد جماهيره، ونحن قادرون على ذلك، كون المنتخب يضم عناصر رائعة، أما عن وضعي الاحترافي بالسعودية لم يتحدد مستقبله بعد، فلا أعرف هل سأستمر مع النصر أم أغادره، ولدي عروض خارجية جديدة، وأنتظر المستقبل الرئاسي في النصر، الذي قاده في الموسم الماضي سعود السويلم، والذي أتمنى استمرار فترته».

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وعن تجاربه الاحترافية الخارجية وصفها عبدالرزاق حمد الله بالصعبة، ولا سيما في النرويج لعوامل اللغة والطقس، والعيش بعيدا عن الأسرة والأصدقاء، بعكس تجربة الدوري السعودي «التي خضت فيها أصعب الأوقات الكروية لقوة المنافسة، ولقوة النقد في مواقع التواصل الاجتماعي».

وعن انسجامه اللافت للانتباه مع زميله نورالدين أمرابط أجاب «أمرابط في الموسم الكروي الماضي ساعدني كثيرا، وقدم لي عددا من النصائح، إلى جانب صناعة الأهداف، إلى درجة أن الانسجام والتفاهم وصل إلى لغة العيون»، ودلل حمدالله على ذلك بهدفه في مرمى منافس النصر الهلال.

من ناحية ثانية كشف نادي رايو فاليكانو الإسباني عن تلقيه عرضا من النصر لضم المدافع السنغالي عبدالله با خلال فترة الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل مدافعه البرازيلي برونو أوفنيني، إلا أن النادي الإسباني رفض العرض السعودي.