كارليو: لن ألعب في السعودية إلا للهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف محترف فريق الهلال الكروي البيروفي أندريه كارليو أنه لن يلعب في السعودية إلا لفريقه الحالي في حال تعثر استمراره للموسم الكروي الثاني نتيجة تشدد ناديه الأصلي بنفيكا البرتغالي في شروطه المالية، وقال كارليو في تصريحات لوسائل إعلام بلاده قبل انطلاقة بطولة كأس كوبا أمريكا «إذا لم أتوصل إلى اتفاق مع الهلال فسأعود إلى بنفيكا».

وطمأن أندريه كارليو محبيه بشفائه من الإصابة التي تعرض لها في ركبته أثناء منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن أجرى عددا من الاختبارات الميدانية، والتي أثبتت جاهزيته للدفاع عن منتخب بلاده في بطولة كأس أمريكا الجنوبية.

يشار إلى أن النصر بطل الدوري والمنافس التقليدي أبدى رغبته في ضم كارليو لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية.