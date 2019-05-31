«الهيئة» تعفي بترجي من رئاسة الأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلنت الهيئة العامة للرياضة بالسعودية أمس فى بيان رسمي إنهاء تكليف عبدالله بترجي من رئاسة النادي الأهلي.

وقررت الهيئة تكليف المهندس أحمد الصايغ بتسيير أعمال الراقي، إلى حين موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة.

وجاء البيان الصادر على النحو التالى «رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز الفيصل يصدر قرارا يقضي بإنهاء تكليف عبدالله بترجي من رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، وتكليف المهندس أحمد الصايغ بتسيير أعمال النادي إلى حين موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة».

وتسلم عبدالله بترجي دفة قيادة الأهلي بالتكليف خلفا للرئيس السابق ماجد النفيعي منتصف الموسم، ولم ينجح الكواسر خلال رئاسة بترجي في تحقيق نتائج إيجابية، واكتفى التماسيح هذا الموسم بالتأهل إلى الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال آسيا.