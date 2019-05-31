الفيصلي يتعاقد مع البرازيلي دا سيلفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل خالد الفهد ـ المجمعة

أعلن مجلس إدارة نادي الفيصلي السعودي التعاقد مع البرازيلي رافاييل دا سيلفا، لموسم واحد قابل للتجديد.

وخضع المدافع البرازيلي للفحوص الطبية، قبل الإعلان عن ضمه رسميا لصفوف الفريق، وسبق لرافاييل أن لعب لأندية ريو بريتو وبونتي بريتا وكريسوما، قبل أن ينضم إلى صفوف بوافيستا البرتغالي الموسم الماضي.

يشار إلى أن الفيصلي أنهى موسمه محتلا المركز السابع في ترتيب جدول المسابقة برصيد 43 نقطة.