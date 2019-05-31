24 مليونا تنعش أندية الأولى والثانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

انتعشت أندية الدرجة الأولى والثانية بـ 64 مليون ريال، أودعتها الهيئة العامة للرياضة في حساباتها أمس، بواقع مليوني ريال لكل ناد من أندية الأولى، ومليون ريال لكل ناد من أندية الدرجة الثانية.

ورفع رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالغ الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وقال في بيان «إن هذا الدعم يمثل تأكيدا للرعاية التي توليها القيادة حفظها الله للقطاع الرياضي».

وتابع «هنا تتجلى أهمية دور الأندية ومجالس إداراتها في العمل على ترجمة هذا الدعم لبرامج نوعية تحقق الأهداف المرجوة منها».