شكرا لقرائتكم مصادر: خالد جلال مديرا فنيا للزمالك بعد رحيل جروس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن خالد جلال المدير الفنى السابق يعد الأقرب لتولى القيادة الفنية للفريق خلال الساعات المقبلة بعد تأكيدات مرتضى منصور رئيس النادى بأن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق فى طريقه للرحيل عقب التعادل مع الإنتاج الحربى، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت الفريقان على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع 31 بالدورى الممتاز.

تابع المصدر ذاته إن إدارة نادى الزمالك فتحت خط اتصال رسمى مع خالد جلال عقب المباراة حيث يرحب المدير الفنى السابق للفريق الأبيض بتولى مهمة قيادة الأبيض مجددا بعدما رحل فى الموسم المنقضى عقب استقدام جروس.

ومن المقرر أن تحسم إدارة الزمالك بشكل رسمى قرارها النهائى بشأن جهاز الفريق الأبيض حيث ينتهى عقد السويسرى جروس بشكل رسمى مع الفريق اليوم الجمعة.

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