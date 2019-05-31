شكرا لقرائتكم مختار مختار: الإنتاج فشل فى استغلال عدة فرص لاحت أمام جنش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مختار مختار: الانتاج فشل فى استغلال الهجمات الكثيرة التى لاحت أمام جنش أكد مختار مختار المدير الفنى لفريق الانتاج الحربي أن دوافع فريقه والزمالك كانت كبيرة فى المباراة خاصة واننا كنا نسعى لتأكيد البقاء، بينما يسعى المنافس للحصول على لقب الدوري المصري الممتاز. وتعادل الزمالك ايجابيا مع فريق الانتاج الحربي بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الخميس ضمن مؤجلات الدوري. أضاف مختار مختار فى تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن الزمالك يمتلك معطيات أكبر من الانتاج ولاعبوه يمتازون بالسرعات العالية التى تسببت فى مشكلات لنا خلال المباراة. Advertisements وقال مدرب الإنتاج ان فريقه لم يستطع الاستفادة من الهجمات التى لاحت أمام مرمى الزمالك. تابع مختار مختار أن دفاع فريقه غلب عليه العشوائية فى النصف الأول من المباراة بالاضافة الى الارتداد أيضًا وهو ما عالجناه بشكل كبير فى الشوط الثاني.

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