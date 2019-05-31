مرتضى منصور: أيمن حفنى ضرب جروس بالشلوت وأنهينا المشكلة ليلة الإنتاج...

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جدة - عمرو شويل مرتضى منصور: أيمن حفني ضرب جروس بالشلوت وأنهينا المشكلة ليلة الانتاج كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن أيمن حفنى لاعب الفريق الكروي الأول قام بالاعتداء على المدرب السويسرى كريستيان جروس بالشلوت خلال تدريبات الأمس التى سبقت المباراة أمام الانتاج الحربي. وتعادل الزمالك ايجابيا مع فريق الانتاج الحربي بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الخميس ضمن مؤجلات الدوري. Advertisements أضاف مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور أنه دفع اللاعب لتقديم إعتذار للمدرب على فعلته لكن أنا عاذر اللاعب لأنه خرج من حساباته طيلت الموسم الماضى.

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