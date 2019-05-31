شكرا لقرائتكم حازم امام ينتقد دفاع الزمالك ومراوغة لاعب الانتاج للحصول على فاول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الهدف الذى أحرزه الإنتاج الحربي فى مرمى الزمالك من ضربة جزاء لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1 / 1 فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري.

قال حازم إمام فى تصريحات لقناة ON SPORT " موسي دياوارا" لاعب الإنتاج توغل من وسط الملعب ليصل إلى دفاع الزمالك ويراوغهم أيضاً ليحصل على ضربة جزاء وكان الأولى من لاعبى الوسط منعه أو عمل " فاول " معه قبل أن يصل داخل منطقة الجزاء قائلاً " دياوارا مش مارادونا علشان يمر من أكثر من لاعب".

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انتهت أحداث مباراة الزمالك و الإنتاج الحربي بالتعادل الإيجابي 1 / 1 فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 67 محتلاً المركز الثالث فى جدول الدوري، بينما يتوقف رصيد الإنتاج عند النقطة 38 محتلاً المركز الحادى عشر.

أحرز للزمالك خالد بوطيب فى الدقيقة 45 ثم تعادل معاذ الحناوي للإنتاج فى الدقيقة 53 من ضربة جزاء.