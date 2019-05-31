مرتضى منصور: جروس ذبح محمد إبراهيم...

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جدة - عمرو شويل مرتضى منصور: جروس ذبح محمد ابراهيم
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن كريستيان جروس المدير الفنى للفريق يتبع سياسة ذبح محمد ابراهيم لاعب الفريق العائد للمباريات من جديد.
أضاف مرتضى منصور أن محمد ابراهيم لا يستطيع حاليا اللعب لمدة 90 دقيقة كاملة وهو الأمر الذى يتمله المدرب الذى يدفع به فى أماكن بعيدة تمامًا عن المركز الذى يجيده.
وتعادل الزمالك ايجابيا مع فريق الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الخميس ضمن مؤجلات الدوري.
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