شكرا لقرائتكم مدفع الإمساك.. رقم قياسى للكاميرون فى كأس الأمم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق المنتخب الكاميرونى رقم قياسى بالبطولة، حيث سجل 25 تعادلاً وهى سابقة لم يحققها أى منتخب آخر من قبل وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

كان أجيرى اختار قائمة ضمت 25 لاعبا للانضمام إلى معسكر المنتخب فى برج العرب بالإسكندرية يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 من الشهر ذاته استعدادا لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا.