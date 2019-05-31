مرتضى منصور: تكلفة بقاء جروس بالزمالك لشهرين 24 مليون جنيه...

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جدة - عمرو شويل مرتضى منصور: تكلفة بقاء جروس بالزمالك لشهرين تكلف النادى 24 مليون جنيه

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن بقاء كريستيان جروس المدير الفنى للفريق لمدة شهرين لحين انتهاء الدورى الممتاز ستكلف خزينة النادي 24 مليون جنيه عبارة عن راتب شهرين بقيمة 6 ملايين جنيه، بالإضافة الى مثلهم قيمة مكافأة بطولة الدورى المصرى.

وقال مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور أنه لن يسمح بمنح مثل هذا المدرب هذا المبلغ الضخم فى الوقت الذى يستطيع أى مدرب مصري تقديم أفضل منه وبقيمة أقل بكثير.

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وتعادل الزمالك ايجابيا مع فريق الانتاج الحربي بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الخميس ضمن مؤجلات الدوري.

وأكد مرتضى منصور أن التعاقد مع خالد جلال ممتد وليس بصفة مؤقتة وأنه سيمنحه مطلق الحرية فى اختيار الجهاز الفنى المعاون.