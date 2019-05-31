شكرا لقرائتكم طارق مصطفى: جروس واللاعبين يتحملون نتيجة التعادل أمام الانتاج.. والونش متهور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طارق مصطفى: جروس واللاعبين يتحملون نتيجة التعادل أمام الانتاج الحربي أكد طارق مصطفى كابتن الزمالك الأسبق، أن اللاعبين والمدير الفنى يتحملون معًا نتيجة التعادل أمام الإنتاج الحربي.

أضاف طارق مصطفى فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور، أن جروس بدأ بتشكيل خاطئ وكان واجبًا على المدرب السويسرى أن يوم بتغييرات فى المباراة بعد تأمين هدف التقدم فى بداية الشوط الثاني.

وتعادل الزمالك إيجابيا مع فريق الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الخميس ضمن مؤجلات الدوري.

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وقال طارق مصطفى إن الزمالك عاني من اللمسة الأخيرة عند المجموعة الأمامية ابراهيم حسن ومحمد ابراهيم وحميد أحداد وغيرهم، مشيرًا الى ان اللاعبين يفتقدون للقائد داخل الملعب.

وأكد طارق مصطفى أن محمود حمدي الونش انتابه تهور كبير فى التعامل مع الهجمة التى احتسب منها ضربة الجزاء.