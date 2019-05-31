شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يقسم على عدم خوض مباراة الحرس قبل لقاء الأهلى والمقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن فريقه لن يلعب مباراة حرس الحدود المقرر لها الإثنين المقبل إلا فى حالة خوض الأهلى مباراته أمام المقاولون العرب. Advertisements يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 67 نقطة ويتبقى له 4 مباريات فى الدورى بعدما خاض 30 مباراة، ويتبقى له 4 مباريات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلى. تابع مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية لن أخوض لقاء الحدود ولو السماء إنطبقت على الأرض ، موجها رسالته لعامر حسين رئيس لجنة المسابقات ، فالأهلي خاض أخر مباراة فى الدوري أمام الإسماعيلي منذ أكثر من أسبوع.

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