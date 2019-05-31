شكرا لقرائتكم لجنة المسابقات: لقاء الزمالك وحرس الحدود الاثنين المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات على ضوء النتائج الأخيرة إقامة لقاء الزمالك المقبل المحدد له في العاشرة مساء الاثنين المقبل 3 يونيو أمام حرس الحدود بستاد حرس الحدود بدون جمهور.

يقام لقاءات يوم الإثنين المقبل بين الأربعة فرق التى تنافس على الهبوط فى توقيت واحد وهم الزمالك و الحدود و بتروجت و المقاولون و الإنتاج الحربي و وادي دجلة و الاتحاد السكندري و سموحه.

ويتبقي المنافسة على الهبوط للقسم الثاني بين فرق بتروجت و الاتحاد السكندري و الجونة و حرس الحدود ووادي دجلة ليهبط فريق واحد من بينهم.

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كان الداخلية و النجوم قد هبطا رسمياً لدوري القسم الثاني.