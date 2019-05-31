شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: 3 لاعبين خارج أسوار الزمالك وسنبلغهم رسميا غدًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرتضى منصور: 3 لاعبين خارج أسوار الزمالك وسنبلغهم رسميا غدًا أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن كريستيان جروس المدير الفنى للفريق مدرب فاشل وظالم. أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن كريستيان جروس المدير الفنى للفريق مدرب فاشل وظالم. وتعادل الزمالك ايجابيا مع فريق الانتاج الحربي بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الخميس ضمن مؤجلات الدوري. Advertisements وقال مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور أن 3 لاعبين لن يدخلوا باب الزمالك من جديد وأنه سيبلغ إدارة الفريق رسميًا صباح الجمعة.

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