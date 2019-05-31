شكرا لقرائتكم حسام البدرى: سنحدد الجهاز الفني الجديد بأسرع وقت وتجربة بيراميدز ناجحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، إن فريقه يمر بحالة من الاستقرار فى الفترة الحالية، بعد التغييرات التي حدثت خلال الموسم.

أضاف البدري خلال تصريحات تلفزيونية : "المعادلة كانت صعبة هذا الموسم بسبب عدم وجود استقرار لفريق عمره 10 شهور فقط وكنا نمر بمرحلة هيكلة بالتعاقد مع مجموعة لاعبين داخل وخارج مصر من فرق مختلفة، لكن لم يحدث انسجام، لذلك التغييرات كانت إيجابية في بعض الأوقات".

تابع البدرى : "حاليا الفريق مستقر بنسبة مرضية وهناك قوام وهيكل للفريق، وأي مدرب جديد سيكون موقفه أفضل مما سبقوه وسنعمل في أسرع وقت على تحديد الجهاز الفني الجديد والتدعيمات التي يحتاجها الفريق".

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أكد حسام البدري، أن بيراميدز كان إضافة للدوري المصري وتجربة ناجحة بكل المقاييس " مضيفا :" حققنا أهدافا كثيرة بجانب مشاركتنا في أفريقيا بالموسم المقبل، وجميعها نتيجة منظومة عملها واضح وملموس".

وأكمل : "أشكر كل المسئولين في بيراميدز، نتطلع لمواسم مقبلة في الدوري الممتاز نكون بها بشكل أفضل".