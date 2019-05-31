شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: ألغينا مكافآت اللاعبين ورحيل جروس رسميَا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الغاء مكافآت اللاعبين البالغة 8 ملايين جنيه. وقال مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور أن كريستيان جروس المدير الفنى للفريق انتهت علاقته بالفريق رسميًا. Advertisements وقال إن جروس مدرب ظالم ابعد العديد من اللاعبين أمثال أحمد مدبولى ومحمد حسن وغيرهم من اللاعبين. وتعادل الزمالك إيجابيا مع فريق الانتاج الحربي بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الخميس ضمن مؤجلات الدوري.

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