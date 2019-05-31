شكرا لقرائتكم سيارة خاصة تقل جروس بعد تعادل الزمالك مع الانتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، ملعب بتروسبورت، فى سيارة خاصة مع جهازه المعاون من الأجانب، بعد نهاية مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربى، فى اللقاء الذى جمع الفريقان على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع 31 بالدورى الممتاز.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد لوح برحيل جروس عقب نهاية المباراة وطالبه بمغادرة الملعب إلى المطار مباشرة حيث ينتهى عقد المدرب السويسرى فى قيادة الفريق الأبيض اليوم الجمعة.

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