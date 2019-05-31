شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: خالد جلال مديرا فنيا للزمالك وجروس روح خلاص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تعيين خالد جلال مديرا فنيا للفزمالك خلفا للسويسرى كريستيان جروس.
وأكد رئيس نادى الزمالك أن جروس انتهى عقده مع الزمالك، ولا علاقة ه بالزمالك، مشيرا إلى أن خالد جلال سيقود الفريق الأبيض خلال المباريات المتبقية من الدورى.
تابع مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية لقناة المحور إنه منح خالد جلال الحرية الكاملة فى تشكيل جهازه المعاون بالفريق الأبيض وهو تأكيدا لما نشره "الخليج 365" عقب مباراة الفريق الأبيض مع الإنتاج فى الدورى الذى أقيمت فى الساعات الماضية بأنه سيتم تنصيب جلال مديرا فنيا للزمالك.
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