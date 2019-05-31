شكرا لقرائتكم حسام البدرى عن رغبة الزمالك فى التعاقد معه: "شرف كبير"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق حسام البدرى رئيس نادى بيراميدز على رغبة مسئولى الزمالك البدري عن رغبة الزمالك بالتعاقد معه قائلا: "شرف كبير". وقال البدري خلال تصريحات تليفزيونية: "الزمالك نادي كبير وله كل الإحترام والتقدير، سعيد برغبة مسئوليه تدريبي للفريق"، مضيفا: "شرف كبير لأي مدرب أن يعرض عليه تدريب الزمالك". وتعادل بيراميدز أمام حرس الحدود بهدف لكل الفريف فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 34.

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