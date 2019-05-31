شكرا لقرائتكم لاعبو الإنتاج الحربى يحتفلون بالتعادل أمام الزمالك فى غرفة الملابس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل لاعبو الانتاج الحربي والجهاز الفني بقيادة مختار مختار ببقاء الفريق رسميا ببطولة الدوري الممتاز بعد التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة ٣١ للمسابقة والذي اقيم علي ستاد بتروسبورت



انتاج

لم يستغل الزمالك هدية الأهلى بتعادله الأخير مع الإسماعيلى حيث تعادل الفريق الأبيض مع الإنتاج الحربى ليفقد نقطتين فى صراع التتويج باللقب هذا الموسم الذى انحصر بين أبناء الجزيرة وأبناء ميت عقبة.

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الانتاج

ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين فقط فى المسابقة أمام المقاولون العرب والزمالك بعدما خاض 32 مباراة حتى الآن بمسابقة الدوري الممتاز، حقق الفريق الأحمر الفوز فى 23 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وهزم فى 4 مباريات، أى أن أعلى نقطة يمكنه الوصول لها فى الحال الفوز فى المباراتين هى 80 نقطة.

فيما يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 67 نقطة ويتبقى له 4 مباريات فى الدورى بعدما خاض 30 مباراة، فاز فى 20 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 3 مباريات، ويتبقى له 4 مباريات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلى، أى أن أعلى رقم من الممكن أن يصل له الأبيض هو 79 نقطة، لذا يحتاج الأبيض للفوز فى جميع مباريات المقبلة للفوز بالدورى.