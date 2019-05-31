شكرا لقرائتكم ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل





جدة - عمرو شويل ترتيب هدافى الدوري المصري

ترتيب هدافي الدوري المصري، حيث شهدت المسابقة إقامة مباراتين الأولى بين الزمالك والانتاج الحربى، على ملعب "بتروسبورت" ضمن مؤجلات الجولة الـ31، والثانية بين بيراميدز وحرس الحدود على ملعب "جهاز الرياضة " ضمن منافسات الجولة الـ34.



أحمد على يتصدر ترتيب هدافى الدورى

ترتيب هدافي الدوري المصري، ولازال أحمد علي مهاجم المقاولون العرب يتربع على صدارة الهدافين بفارق كبيرعن أقرب منافسيه حيث يمتلك 18 هدفاً، يليه محمود علاء مدافع الزمالك و خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري بـ14 هدفاً لكل منهما، ثم صلاح أمين مهاجم فريق النجوم برصيد 13 هدفاً، ثم إيريك تراوري لاعب بيراميدز برصيد 12 هدفاً.

ترتيب جدول الدوري المصرى والزمالك يفقد نقطتين أمام الانتاج الحربي ترتيب جدول الدوري المصرى، حيث اكتفى نادي الزمالك بالتعادل 1-1 أمام الإنتاج الحربي، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب "بتروسبورت"، ضمن مؤجلات الجولة الـ31. Advertisements

أحرز هدف الزمالك الأول المهاجم المغربي خالد بو طيب، بالدقيقة 46 بعدما تلقى الكرة العرضية من زميله محمود كهربا ليضعها في الشباك.

بينما أحرز هدف التعادل المدافع معاذ الحناوي عن طريق ركلة الجزاء بالدقيقة 53.



ترتيب جدول الدوري المصرى والحرس يخطف تعادل ثمين أمام بيراميدز ترتيب جدول الدوري المصرى، حيث نجح خرس الحدود في خطف تعادل ثمين أمام فريق بيراميدز، وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "جهاز الرياضة"، ضمن منافسات الجولة الـ34.

سجل إيريك تراورى الهدف الأول لفريق بيراميدز فى الدقيقة 29 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل إبراهيما كونيه لفريق حرس الحدود.