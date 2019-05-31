شكرا لقرائتكم طارق العشرى: لاعبو الحرس قاموا بالمهمة المستحيلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد طارق العشرى مدرب فريق حرس الحدود أن لاعبى الفريق قاموا بالمهمة المستحيلة بعد الوصول الى النقطة 37 و ضمان البقاء بنسبة كبيرة فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل .
وأوضح طارق العشرى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport " أن هذا الأمر مر بيه خلال الموسم الماضى أثناء قيادة لفريق وادى دجلة وتمت المهمة بنجاح بقاء الفريقين فى الدورى الممتاز والذى يعتبره أنه بطولة .
وأشار طارق العشرى أنه ينتظر نهاية الموسم بلقاء الزمالك ويجلس مع المسئولين لمعرفة مصيره مع الفريق في الموسم المقبل .
وأضاف المدير الفنى لفريق حرس الحدود أن غياب نجوم فريق بيراميدز عن المباراة ساعدهم فى الحصول على نقطة .
وتعادل فريق حرس الحدود مع نظيرة بيراميدز أيجابيا بنتيجة هدف لكل فريق ضمن المباراة التى جمعتهما فى الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز والتى أقيمت على ملعب جهاز الرياضة العسكرى .
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