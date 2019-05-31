أبو العلا: الزمالك فرط فى فوز عريض على الإنتاج الحربى...

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جدة - عمرو شويل أبو العلا: الزمالك فرط فى فوز عريض على الانتاج الحربي أكد محمد أبو العلا المحلل الكروى بقنوات أون سبورت أن الزمالك فرط فى تحقيق نتيجة ايجابية كبيرة على حساب الانتاج الحربي فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم. وتعادل الزمالك إيجابيا مع فريق الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الخميس ضمن مؤجلات الدوري. Advertisements أضاف محمد أبو العلا فى تصريحات بالأستوديو التحليلى للمباراة أن ضربة الجزاء لم يخطأ فيها محمود حمدي الونش لأنه تعامل مع الكرة بحذر.

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