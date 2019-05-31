خورفكان يضم الثنائي البارود والمازمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

واصل نادي خورفكان الصاعد حديثاً لدوري الخليج العربي دعم صفوفه عبر التعاقد مع الثنائي مانع البارود القادم من اتحاد كلباء وعلي المازمي لاعب شباب الأهلي والنصر سابقاً؛ للدفاع عن ألوان الفريق خلال الموسم الجديد.

وتم التوقيع مع اللاعبين لموسم واحد قابل للتجديد بحضور عبد العزيز النعيمي رئيس مجلس الإدارة، ونائبه عثمان النقبي الذي أكد أن انضمام اللاعبين يعد مكسباً لأبناء الخور، وصفقة يعول عليها في دعم تشكيلة الفريق بدوري الخليج العربي، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة النادي وشركة الكرة التي تسابق الزمن لتهيئة الأجواء الملائمة للفريق، ودعمه بأفضل العناصر حتى يتسنّى له الظهور بالشكل اللائق في الموسم المرتقب، والاستمرار بمنظومة المحترفين.

على خط آخر، علم «الخليج الرياضي» أن المدرب البلجيكي بيتسيك هاسي، مدرب الرائد السعودي، يعد أقوى المرشحين لقيادة نسور خورفكان في المحترفين، ومن المنتظر أن يصل المدرب البلجيكي البلاد الأسبوع المقبل؛ لاستكمال المفاوضات وترتيب برنامج الإعداد والمعسكر الخارجي المقرر في النمسا.