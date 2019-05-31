شكرا لقرائتكم خبر عن الحماد يتعهد للهلاليين ب «تركيع آسيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
تعهد بدر الحماد الذي أعلن رغبته في الترشح لرئاسة نادي الهلال واستمراره في مشروعه، مبيناً أن تحقيق دوري أبطال آسيا يمثل الهدف الاستراتيجي لإدارته إذا فازت، إلى جانب توفير عقود استثمارية تعود على النادي ب200 مليون سنوياً، بينما سيعمل على توفير ميزانية تقدر ب500 مليون ريال.وبين أنه من ضمن الخطط بناء ملعب لنادي الهلال يتسع لثلاثين ألف متفرج، ولفت الحماد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لعرض شعار (سنركّع آسيا) في إشارة إلى دوري أبطال آسيا الذي استعصى على الهلال في النسخة الجديدة.
وعلى صعيد آخر،أعلن الفيصلي تعاقده مع المدافع البرازيلي رافييل داسيلفا لموسم واحد .
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