تتويج الفائزين في بطولة الحمرية لكرة القدم الإلكترونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج جمعة عبيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية أمس الأول، الفائزين في البطولة الرمضانية لنادي الحمرية في كرة القدم الإلكترونية والتي تحمل اسم «تحدي البلايستيشن»،

أقيمت البطولة ضمن الفعاليات الرمضانية للنادي في مقر المجلس الرمضاني بالحمرية، وشهدت مشاركة حافلة من قبل أبناء منطقة الحمرية.وتوج الشامسي، أبطالها الفائزين؛ حيث حل بالمركز الأول ونال كأس البطولة الفيصل بن خميس وحل وصيفاً راشد سالم.

وأشاد جمعة الشامسي، بمستوى البطولة وتنظيمها وبأعداد المشاركين من أبناء منطقة الحمرية ولاعبي ومنتسبي النادي في التنافس، الذي جرى من خلال الأجهزة الإلكترونية والألواح التي تم توفيرها لتنظيم البطولة.

واعتبر أن البطولة، تعد من الفعاليات التي حققت استفادة الشباب والمشاركين ليشعروا بجو رياضي تنافسي في الحدث الذي هدف إلى إضفاء جو رمضاني اجتماعي.