شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع للجنة الطب الرياضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الطب الرياضي باتحاد الإمارات لكرة القدم، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس اللجنة وبحضور الدكتور سعيد آل ثاني والدكتور مراد الغرايري والدكتور أحمد إبراهيم أعضاء اللجنة إلى جانب ميشيل سابلون المدير الفني للاتحاد ومحمد أحمد السيد مقرراً للجنة.
وتم خلال الاجتماع إقرار إجراء فحوص الأمراض المعدية بصفة إلزامية، وكأحد شروط تسجيل اللاعبين في الفريق الأول لأندية المحترفين وأندية الدرجة الأولى وفرق الشباب تحت 19 سنة و21 سنة مع إلزام الأندية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحالات الإيجابية طبقاً للنظم والقوانين المتبعة بالدولة.
واطّلعت اللجنة على مستجدات النظام الإلكتروني والخاص بالملفات الطبية للاعبين، كما اعتمدت اللجنة طلبات الأطقم الطبية لمنتخباتنا الوطنية والتي تتمثل في الأدوية والمكملات الغذائية والأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة قبيل مشاركتهم في الاستحقاقات القارية القادمة.
وناقشت اللجنة مع البلجيكي ميشيل سابلون المدير الفني للاتحاد بعض الأمور الفنية والطبية والتي تصب في مصلحة لاعبي المراحل السنية.
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