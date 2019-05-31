«الشارقة للدراجات المائية» يشارك في بطولة إيطاليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض فريق الدراجات المائية بنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، منافسات بطولة الاتحاد الدولي للدراجات المائية المقامة على ضفاف جزيرة ساردينا الإيطالية يومي السبت والأحد المقبلين والتي تشهد مشاركة واسعة تضم أهم وأبرز نجوم الدراجات المائية على مستوى العالم.

يشارك نادي الشارقة البحري بوفد يضم حسن الزعابي عضو مجلس إدارة النادي رئيساً للبعثة وأحمد الحوسني المدير التنفيذي إداري البعثة، وأربعة دراجين هم مانع المرزوقي، عبدالله الحمادي، سلطان الحمادي، وأبوبكر المري.

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وكانت البعثة وصلت إلى مقر إقامة البطولة وبدأت في التحضيرات النهائية وخوض عدد من التجارب في موقع الحدث للاطمئنان على مستوى المتسابقين وجاهزية الدراجات المائية التي سيخوضون بها منافسات الحدث الذي يدخله أبطال الشارقة بأمل تحقيق افضل النتائج.

ومن المقرر أن يشارك المتسابق مانع المرزوقي وأبوبكر المري في منافسات جالس محترفين، فيما يخوض كل من المتسابقين عبدالله الحمادي وسلطان الحمادي منافسات واقف محترفين.

وكانت إدارة نادي الشارقة البحري برئاسة علي بن سالم المدفع رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي وفرت كل الإمكانيات المتاحة للفريق المشارك باسم النادي في بطولة الاتحاد الدولي للدراجات المائية لتحقيق أفضل النتائج التي تليق باسم وطموحات نادي الشارقة البحري.