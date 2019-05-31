شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تفقد إمبولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يفتقد منتخب سويسرا جهود مهاجمه بريل إمبولو في الدور قبل النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبي لكرة القدم. وتعرض إمبولو مهاجم شالكه الألماني لآلام في القدم اليسرى، خلال الحصة التدريبية الأولى لسويسرا هذا الأسبوع، ليخرج من قائمة الفريق السويسري في المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبي في البرتغال.

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