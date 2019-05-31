خلف بن عنبر: شعار «عام التسامح» يجسد قيمة البطولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد خلف سالم بن عنبر، نائب الرئيس، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، برعاية وحضور الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، أمين عام المجلس التنفيذي برأس الخيمة، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية للنسخة الثامنة من بطولة الفرجان الرمضانية لكرة القدم، إلى جانب حضور المهندس أحمد محمد الحمادي، مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، ومشاركة الدائرة في الرعاية، وسالم المفتول، رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، وعبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام للرحمة للأعمال الخيرية، وسيف المطوع المزروعي، عضو مجلس الإدارة، ومحمد غانم مصطفى، مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة.

وقال خلف سالم بن عنبر، إن القيادة الرشيدة تولي الرياضة والرياضيين الرعاية والاهتمام والدعم لتعزيز دور الفئات الشبابية المختلفة في البناء والتطور، موضحاً أن الهدف من إقامة بطولات الفرجان لا يتوقف فقط على المنافسة والفوز بالمراكز الأولى؛ لأن جمعية الإمارات تنطلق من أهداف أخرى مرتبطة بالوفاء للوطن والقيادة الرشيدة، من خلال البرامج التي تغرس الروح الوطنية لتأكيد الارتباط العميق بين المكونات المرتبطة بالوطن والدفاع عن نهضته وتطوره، إلى جانب الشعارات التي تعبر عن القيم الوطنية.

وقال: «نشكر جميع الجهود التي بذلت من جميع الفئات لتأكيد نجاح النسخة الثامنة للبطولة في ظل المشاركة الكبيرة من الأندية، وحتى على مستوى الجماهير التي تابعت المباريات وحرصت على بث الروح العالية بالتشجيع الرياضي النظيف، الذي يؤكد الدور الحضاري لمثل هذه التجمعات الرياضية، ونتمنى أن تكون النسخة المقبلة بالمستوى المطلوب من التوقعات المطلوبة».

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بدوره أشاد المهندس أحمد محمد الحمادي بالنجاح الذي حققته رمضانية الفرجان، وقال إنها تؤكد من عام لآخر نجاحها وتطورها، واعتبرها نموذجاً للتواصل الرياضي والاجتماعي بين الشباب والرياضيين بصورة عامة، وأثنى في الوقت نفسه على جهود اللجنة المنظمة وجميع القائمين على أمرها.

وقال الحمادي إن المباراة النهائية أقيمت في أجواء مميزة من حيث الحضور الجماهيري الذي تفاعل مع العطاء الكروي الجميل للاعبي الفريقين، بالأداء الجيد والروح العالية، مبيناً أن مشاركتهم في دعم البطولة تعبر عن تقديرهم لدورها في إثراء الساحة الرياضية بالمكونات الإيجابية.

يذكر أن جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية تحرص على تقييم الفعاليات الرياضية المختلفة لتعزيز الإيجابيات، والبحث عن الصورة الأفضل التي تلبي طموح الجميع انطلاقاً من الدور المنشود في الاستفادة من كل المعطيات التي تؤدي إلى تحقيق النتائج الإيجابية.